لجنة مكافحة كورونا: 100 مليون جرعة لقاح بمصر وتطعيم 50 منها

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه لم يثبت الخطورة الشديدة لمتحور أوميكرون حتى الآن، وأعراضه مثل كل أعراض المتحورات السابقة.

أضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن وزارة الصحة بدأت منذ الأمس ترسل رسائل بشأن الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر، للحصول على الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، خاصة للعاملين بالقطاع الصحي.

وتابعت: "المناعة ضد كورونا لا تستمر لفترة طويلة، لذلك يجب الحصول على الجرعة الثالثة لتنشيط المناعة مرة أخرى، لمواجهة فيروس كورونا، والحصول عليها لا يشترط التسجيل على موقع وزارة الصحة، لأن الوزارة ترسل رسائل على هواتفهم".

وأكملت: "أي بلد يبدأ فيها التطعيمات ضد كورونا، تبدأ من الأعمار الكبيرة وتنزل تدريجيا إلى الأعمال الصغيرة بعد ذلك، لأن الأعمار الصغيرة لا تظهر عليها الأعراض حال الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا إذا كانت الحالة الصحية للمصاب تتمتع بمناعة قوية".

وأشارت إلى أن جرعات كورونا التي دخلت مصر حتى الآن، 100 مليون جرعة، وتم استهلاك 50 مليون جرعة، بتطعيم المواطنين بالجرعات الأولى أو الثانية".