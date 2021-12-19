لاستكمال الدراسة بالخارج.. النيابة تواجه متهما بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين

كتب: أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بممارسة النصب والاحتيال عن طريق إدارته لكيان وهمي، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد.

وتواجه النيابة العامة، اليوم، المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول". بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات استلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على موقع إلكترونى باسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية)، بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق.