انخفاض أسعار الأسماك باالإسماعيلية وإقبال كبير على البورى والسهلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد موسم الأسماك المبطرخة، وأسعارها والإقبال عليها، اليوم الجمعة، خاصة السمك البورى والسهلية المبطرخة، بعد انخفاض أسعارهم اليوم، حيث انخفض سعر البورى اليوم إلى 60 جنيهًا، وسمك السهلية المبطرخ 110 جنيهات، بدلًا من 150 جنيها.



وقال، حسن الجرايحى، بائع سمك بسوق الإسماعيلية، أن سوق الأسماك فى عروس القنال شهد انطلاق موسم السمك البورى والسهلية المبطرخة، منذ قرابة 25 يومًا ويستمر لمدة 20 يومًا أخرى تقريبًا.



وأكد الجرايحى، أن السمك المبطرخ ينتظره عشاق السمك كل عام، مشيرًا إلى أن السوق يشهد عمليات تفريغ أسماك البورى من بيض الأسماك المعروف بـ"ابطارخ البلدى"، وفيها يتم فتح بطن أنثى البورى واستخراج قوالب البطارخ، إما لجمعها وبيعها طازجة أو تمليحها وتخزينها، ويباع البورى المفرغ تحت اسم فوارغ بسعر أقل من البورى مغلق البطن، حيث يصل سعر كيلو البورى المنزوع منه البطروخ إلى 25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطروخ الطازجة من 300 جنيه إلى 400 جنيه حسب حجمه، وحسب نوعها، بلدى أو مزارع وحسب حجم البطارخ، مشيرًا إلى انخفاض سعر الكيلو 50 جنيهًا.



وأكد بائع السمك، أن أسماك البورى والطوبار والسهيلى تبدأ فى تكوين البيض "البطروخ" من أول نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، وتظهر علامات البطارخ على إناث السمك من خلال انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، وسمك السهيلى نظرًا لحجمه الصغير وبالتالى صغر حجم البطروخ لا يتم تفريغه، ولكن يباع مغلقًا بالبطارخ، لكن أسماك البورى والطوبار يتم فتح البطن بكتر وسحب البطروخ بعناية وفصله مع جزء من لحم بطن السمكة للحفاظ عليه".



وكشف حسن الجرايحى عن أسعار الأسماك اليوم الجمعة، كالتالى: الشبار من 18 إلى 25 جنيها، والبورى من 40 و45 جنيها، والبورى المبطرخ 60 جنيهًا، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 90 جنيها، ودنيس المزارع بـ 60 جنيها، ودنيس العريش بـ 70 جنيها، ودنيس القنال بـ 150 جنيها، ولشته الكبير بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 60 جنيها، وشخرم بـ 50 جنيها، والسردينة بـ 30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيها، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيها، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيها، وسمك سوبيا بـ 160 جنيها.