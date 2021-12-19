كيف تفرق بين مرض التيفوئيد وفيروس كورونا؟

كتب - محمود جلال

يصاب الكثير من الناس بالتيفوئيد فى فصل الشتاء، وغالبا ما يخلطون بين حمى التيفود وفيروس كورونا لوجود بعض الأعراض المشتركة إليك كل ما يجب أن تعرفه للتفرق بين التيفود وكوورنا وفقا للتقرير المنشور فى موقع أونلى هيلثonlymyhealth:

ما الفرق بين التيفود و فيروس كورونا؟

إذا كنت تعاني من الحمى أو الضعف أو السعال الجاف أو آلام العضلات أو الإمساك أو الإسهال ، فما الذي تعتقد أنك قد تعاني منه؟ في السيناريو الحالي ، هذه هي الأعراض البارزة لفيروس كورونا وقد يعتقد المرء أنه قد أصيب بهذه العدوى الفيروسية القاتلة، لن يفكر أي منا في المشكلات الصحية الأخرى مثل التيفود الذي يظهر أيضًا علامات وأعراضا مماثلة، يصبح من الصعب التفريق بين الاثنين أيضًا ، من الملاحظ أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يصابون بالتيفود. وذلك لأن العدوى تتفاقم لأسباب مختلفة وتزيد من خطر الإصابة بالتيفود، هذا قد يضعف مناعة الشخص ويسبب المزيد من المشاكل.



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