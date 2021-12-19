كيف تفرق بين مرض التيفوئيد وفيروس كورونا؟

يصاب الكثير من الناس بالتيفوئيد فى فصل الشتاء، وغالبا ما يخلطون بين حمى التيفود وفيروس كورونا لوجود بعض الأعراض المشتركة إليك كل ما يجب أن تعرفه للتفرق بين التيفود وكوورنا وفقا للتقرير المنشور فى موقع أونلى هيلثonlymyhealth:
ما الفرق بين التيفود و فيروس كورونا؟
إذا كنت تعاني من الحمى أو الضعف أو السعال الجاف أو آلام العضلات أو الإمساك أو الإسهال ، فما الذي تعتقد أنك قد تعاني منه؟ في السيناريو الحالي ، هذه هي الأعراض البارزة لفيروس كورونا وقد يعتقد المرء أنه قد أصيب بهذه العدوى الفيروسية القاتلة، لن يفكر أي منا في المشكلات الصحية الأخرى مثل التيفود الذي يظهر أيضًا علامات وأعراضا مماثلة، يصبح من الصعب التفريق بين الاثنين أيضًا ، من الملاحظ أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يصابون بالتيفود. وذلك لأن العدوى تتفاقم لأسباب مختلفة وتزيد من خطر الإصابة بالتيفود، هذا قد يضعف مناعة الشخص ويسبب المزيد من المشاكل.
اختبارات الدم
كيف يسبب التيفود؟
نعلم جميعا أن الفيروس الكورونا يحدث عندما يدخل الفيروس الجسم، إنه يهاجم جهاز المناعة ويعاني الشخص من الحمى والبرد والسعال والإنفلونزا وفقدان حاسة الشم والتذوق ، من ناحية أخرى ، يحدث التيفود عندما تدخل بكتيريا السالمونيلا التيفية إلى الجسم لا تظهر الأعراض بعد فترة وجيزة حيث يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى تظهر الأعراض بعد دخول البكتيريا إلى الجسم، يدخل إلى مجرى الدم ويؤثر على صحة الأمعاء، كما أيضا يصاب بالتيفود بسبب تناول طعام غير صحي ، وشرب المياه الملوثة ، وسوء النظافة.
ما النصائح الوقائية؟
إذا كنت لا تريد أن تعاني من أي من هذين المرضين ، فعليك اتخاذ تدابير وقائية للبقاء في أمان. فيما يلي بعض منهم:
- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون بدلاً من ذلك ، إذا كنت لا تستطيع غسل اليدين ، فقم بتعقيم يديك على فترات منتظمة.
قياس درجة الحرارة
- تجنب الأطعمة والمشروبات الخارجية التي تُباع في العراء. هم ناقلات محتملة للجراثيم والبكتيريا والفيروسات.
- تناول الأطعمة المعززة للمناعة لتقوية جهاز المناعة لديك.
- حافظ على النظافة الشخصية وحافظ على نظافة محيطك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة