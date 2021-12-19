كوبا تبحث العلاقات مع أعضاء الاتحاد الاقتصادى الأوراسى

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ناقش الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل ووزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيرجي جلازييف العلاقات بين الجانبين والأعضاء الآخرين في رابطة التكامل.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا في تغريدة على تويتر السبت، تحدث الطرفان عن النتائج التي تم تحقيقها في الاجتماع المشترك الثاني حول التعاون، فضلا عن روابط الصداقة التاريخية التقليدية التي توحدنا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووقعت الحكومة الكوبية وممثلو مجموعة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأسبوع الماضي خطة للأنشطة المشتركة لأعوام 2021-2025 ، وركزت الخطة على التفاعل في المجالات التجارية والاقتصادية والمصرفية والمالية، فضلاً عن الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة.

ويعد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منظمة دولية للتكامل الاقتصادي ويضم كلا من : روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بينما تتمتع مولدوفا وأوزبكستان وكوبا بوضع مراقب.