كل ما تريد معرفته عن أكبر مصنع أسمدة في أسوان بتكلفة 11.6 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

دخل مشروع تطوير مصانع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه ضمن المشروعات التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام، ولا سيما إنه من أهم المشروعات في مجال الأسمدة في مصر والشرق الأوسط وفى الصعيد بصفة خاصة.

ـ ما هدف المشروع ومساحته وكم تبلغ تكلفته؟

مصنع كيما 2 بأسوان لإنتاج الأسمدة تم تنفيذه بتكلفة 11.6 مليار جنيه ، ومقام على 60 فدان ويوفر 3700 فرصة عمل ، والمصنع الذى سيفتتحه الرئيس ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى ، ولا سيما انه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا عالمية ونفذته شركة تكنومينت الإيطالية .

ـ ما دور المشروع في تنمية المجتمع المحلى؟

المشروع يهدف لسد الفجوة القائمة في اسواق الأسمدة، بالإضافة الي انشاء مدينه صناعيه كامله في اسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر بجانب التبرع لتنمية المجتمع المحيط .

ـ ما حجم إنتاج المشروع من الأسمدة والكيماويات ودوره في دعم شبكة الكهرباء ؟

المشروع يهدف الى انتاج 1220 طن من الامونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنوياً و300طن امونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة و100 الف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي

وذلك باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء وذلك ساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعه للشبكة القومية .

ـ هل يساهم المشروع في تنمية الصادرات المصرية؟

ساهمت مصانع كيما فى زيادة الصادرات المصرية من خلال التركيز بشكل كبير على زيادة الصادرات لدول القارة السمراء والاتحاد الاوروبى، ولا سيما فى ظل تزايد الطلب العالمى على السماد عامة وكذلك ارتفاع سعره بشكل كبير، على مستوى العالم.

ـ كيف يساهم مشروع كيما 2 في دعم القطاع الزراعى؟

يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع " كيما" لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعى تحديدا .