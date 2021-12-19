اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:28 م
أكرم القصاص
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كرم جبر: مصر هى الوطن والثمرة الكبرى للربيع العربى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:05 م
كرم جبر: مصر هى الوطن والثمرة الكبرى للربيع العربى كرم جبر
كتبت ياسمين

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أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشائعات ليست مرتبطة بالسوشيال ميديا فقط بل هناك عوامل أخرى. وأوضح جبر فى ملتقى مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى، أن هناك عوامل أخرى لانتشار الشائعات، وهذا يتضح من خلال أنواع الإعلام، وهى إعلام تقليدى دوره بدأ يتراجع فى كل مكان بالعالم، مقابل الإعلام الآخر الذى تسيطر عليه مواقع سرية ومعلنة، ويضم طول الوقت شائعات لا يتم التأكد من مصداقيتها لأنه إعلام ينساق خلف الشائعات لذلك يجب الاعتماد على مصدر رسمى لعدم إيذاء الآخرين نفسيا.

وأشار جبر إلى أن مصر هى الوطن والثمرة الكبرى للربيع العربى، فهناك شعوب حدثت بها حروب وأصبحت مشردة ولكن الله حفظ مصر من كل هذه الأمور لأن الله كتب لمصر السلامة.


كرم جبر

الشائعات

السوشيال ميديا

مواجهة الشائعات

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