قومى المرأة ينظم دورة تدريب الدعاة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

كتب ـ محمود راغب

نظم المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "تدريب المدربين لإعداد الدعاه والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية وذلك بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف سابقا والمشرف العام على البرنامج التدريبي والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، الدكتورة علا حجازي المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة والسكان.

يأتى ذلك فى إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

واستهدف اللقاء عددا من الأئمة والواعظات والقساوسة والمكرسات وخادمات الكنائس من محافظات مبادرة حياة كريمة ( سوهاج-بنى سويف- المنيا).

افتتحت ورشة العمل التدريبية إيزيس محمود حيث نقلت تحيات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، معربة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع وزارة الاوقاف والكنائس المصرية الثلاثة للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أهمية دور الكبير لهذه المؤسسات في الوصول برسائل التوعية والتأثير علي الأرض فى القضية السكانية، واستكمالا فيما بدأناه من التدريب السابق والخاص بقضية العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن التدريب يهدف لإعداد مدربين من القيادات الدينية لنقل رسائل الورشة التدريبية من خلال كل قيادة دينية إلى زملائهم فى كل محافظة من المحافظات المختلفة والمعنيين بإدارة الحوار مع المستهدفين وتوعيتهم بتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تهدد سلامة وصحة المرأة و الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع المشاركين على تبني أفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية والصحية.

وفى كلمته رحب الدكتور جابر طايع بالأئمة والدعاه والواعظات الفضليات ووفد الكنائس الثلاثة، وأكد على أن القضية السكانية قضية عامة وشاملة لابد من تضافر الجهود والعمل بجد من كافة أطياف الشعب المصري، مشددا على خطورة ظاهرة الإنفجار السكاني وآثارها على التهام موارد الدولة وتقليل من مستوى رفاهية الأسرة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على نشر فكر التربية السكانية السليمة.