فرق طبية تجوب مناطق سيناء لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق شمال سيناء ،قيام فرق طبية من الإدارات الصحية بمناطق بئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل بالسير مترجلين لمسافات واستخدام عربات كارو للوصول لمناطق سكنية لتنفيذ مهام أداء خدمة التطعيم ضد شلل الأطفال .

وأعلنت صحة شمال سيناء أن الفرق الثابتة والمتحركة تجوب التجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، وعددها 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

وأعلن الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي فى بيان أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 53 ألف و992 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

يذكر انه أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات، وتستمر لمدة 4 أيام بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية، ويتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.



انتشار فرق التطعيم



على عربات الكارو



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