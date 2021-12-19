تطعيم شلل الأطفال.. نائب محافظ الإسكندرية تحث المواطنين على تطعيم أطفالهم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، صباح اليوم والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وتستمر على مدار أربعة أيام وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

ووجه المحافظ مسئولى مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى، مؤكداً على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أى معوقات لتحقيق المستهدف من الحملة.

من جانبها؛ تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الوحدات الصحية بقرى أبيس بنطاق حى شرق، وذلك للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسرت من رواد الوحدات على مدى التسهيلات المقدمة لهم.

وأكدت عازر على أهمية تلك الحملات التى تأتى فى إطار رؤية الدولة وحرصها على توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحثت المواطنين للمشاركة معاً جنباً إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة فى القرى والأماكن النائية.

والجدير بالذكر أن التطعيم يقدم مجاناً للأطفال المصريين وغير المصريين، وتتم الحملة من خلال فرق ثابتة بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية وأماكن التجمعات وكذلك فرق متحركة تجوب المنازل، وفرق متحركة فى جميع دور رياض الأطفال.

ومن أسباب تأجيل التطعيم هم الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وإرتفاع شديد فى درجة الحرارة (يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض).

ومرض شلل الأطفال هو مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، كفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات، ويصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى. وينتقل الفيروس من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام.