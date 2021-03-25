غلق جزئى لمحور روض الفرج أعلى جزيرة الوراق لمدة 10 أيام لصيانة الفواصل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي ل محور روض الفرج فى الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق، على بعد 100 متر تقريبا من كوبرى تحيا مصر وذلك بالتناوب، حيث سيتم غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من يوم السبت الموافق 27 مارس الجارى، وحتى يوم الاثنين الموافق 5 أبريل المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتي الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكدت المحافظة، أن ذلك يأتى فى اطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج، مشيرة إلى أنه سيتم نشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال من خلال الشركة المنفذة.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .