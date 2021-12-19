عواقب التدخين لا تنتهى.. اعرف أثاره الضارة على الجلد والبشرة

كتبت - ميرفت رشاد

قائمة العواقب الخطيرة للتدخين لا حصر لها، يمكنك حذف التدخين بأمان من قائمة الأشياء التي يمكنك القيام بها في الحياة، لا يعتبر التدخين ضارًا لرئتيك فحسب، بل يؤكد الباحثون أن التدخين يمكن أن يغير مظهر بشرتك بطريقة تجعلها غير معروفة أو حتى ميتة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives ، فإن السيجارة عبارة عن "ثروة" من الجراثيم غير الصحية التي إذا كانت حية يمكن أن تعني التهابات خطيرة في اللحظة التي تتناولها في فمك، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هذه الجراثيم؟

وفقًا للدراسة التي أجريت في جامعة ماريلاند ، كوليدج بارك ، يمكن أن يكون هناك أكثر من 5000 نوع من الجراثيم السامة وبعض الأنواع البكتيرية المسببة للسرطان التي تعيش داخل السيجارة، بعض هذه الجراثيم هي E. coli و Klebsiella و Pseudomonas aeruginosa التي يمكن أن تسبب التهابات في الرحم والجلد وحتى التسمم الغذائي.

الالتهابات الجلدية التي يسببها التدخين

1. عدوى الخميرة

الأكثر شيوعًا في الجهاز التناسلي تسبب عدوى الخميرة التهابًا وحكة شديدة وتؤدي إلى تدفق إفرازات بيضاء سميكة، وجد أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بعدوى الخميرة.

2. البثور تشوه الأعضاء التناسلية

الثآليل المعروفة طبيا باسم Condyloma Acuminatum ، هي نتوءات قبيحة صغيرة تظهر على الجلد ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، تم العثور على المدخنين ليكونوا 4 مرات أكثر عرضة للإصابة بالثآليل في منطقة الأعضاء التناسلية من غير المدخنين، يمكن أن تكون هذه حالة مؤلمة للغاية.

3. حب الشباب

وجد أن النيكوتين الموجود في السجائر يعزز الالتهاب في الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، يمكن أن يمنع أيضًا التئام حب الشباب لأنه يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة.

4. العدوى عن طريق فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يكون للنيكوتين تأثير سام على النسيج الطلائي، وهو سطح الأوعية الدموية والأعضاء في الجسم وبالتالي، يمكن أن يسمح لفيروس HP بدخول الجسم بسهولة ثم يظهر على شكل ثآليل أو سرطان، هناك طريقة أخرى يؤدي فيها التدخين إلى دخول فيروس الورم الحليمي البشري إلى أجسامنا وهي إضعاف جهاز المناعة لدينا.