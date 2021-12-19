عمرها 200 ألف عام.. أوبزرفر: اكتشاف بقايا 5 حيوانات ماموث في إنجلترا "صور"

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على اكتشاف بقايا خمسة حيوانات ماموث يعود تاريخها إلى العصر الجليدي في حالة حفظ استثنائية في كوتسوولدز في إنجلترا، مما أثار دهشة علماء الآثار وعلماء الحفريات.



بقايا الماموث

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على بقايا ضخمة لحيوانات يعتقد أنها كانت تعيش قبل 200 ألف عام بالقرب من سويندون ، جنبًا إلى جنب مع الأدوات التي استخدمها إنسان "نياندرتال" البدائى ، والتى من المحتمل أن يكونوا استخدموها في اصطياد هذه الوحوش التي يبلغ وزنها 10 أطنان. ومن المتوقع العثور على المزيد لأنه لم يتم حفر سوى جزء بسيط من الموقع الشاسع ، وهو محجر من الحصى.

وقالت الصحيفة إن هذه الاكتشافات ستقدم أدلة جديدة حول كيفية عيش أسلافنا البدائيون في ظروف قاسية في العصر الجليدي لبريطانيا ، وهي فترة من عصور ما قبل التاريخ لا يُعرف عنها سوى القليل.

وسيتم استعراض الاكتشافات الاستثنائية في فيلم وثائقي لقناة BBC One بعنوان Attenborough و Mammoth Graveyard ، سيتم بثه في 30 ديسمبر ، حيث ينضم السير ديفيد أتينبورو وعالم الأحياء التطوري البروفيسور بن جارود إلى علماء الآثار لتصوير أعمال التنقيب.



جانب من الاكتشافات

وقال جارود للأوبزرفر: "هذا أحد أهم الاكتشافات في علم الحفريات البريطاني." وقال إنه بينما يظهر عظم الماموث الغريب غالبًا ، فإن العثور على مثل هذه الهياكل العظمية الكاملة "نادر للغاية". "المكان الذي ترقد فيه هذه الماموث على الأرض هو بالضبط المكان الذي ماتوا فيه قبل ربع مليون سنة - بجانب أشياء لا تصدق مثل الأدوات الحجرية والقواقع التي داسوها تحت أقدامهم.



موقع الحفر

وقال "لدينا دليل على شكل المناظر الطبيعية. نحن نعلم ما هي النباتات التي كانت تنمو هناك. تكشف الأشياء الصغيرة حقًا عن سياق هؤلاء العمالقة الكبار. إنها لمحة عن الماضي. هذا مهم للغاية من حيث فهمنا لكيفية تأثير تغير المناخ بشكل خاص على البيئات والأنظمة البيئية والأنواع ".