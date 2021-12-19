علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق تشارك فى فعاليات المؤتمر الثانى للتعليم الدامج

الشرقية حمدى عبد العظيم

كلف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور إيهاب الببلاوى عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بعرض تجربة جامعة الزقازيق فى دمج ودعم طلاب الجامعة من ذوى الإعاقة فى المؤتمر الثانى للتعليم الدامج برعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

فى إطار مبادرة التعليم العالى ومنح الجامعات الحكومية ، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات.

ويتضمن عرض جامعة الزقازيق فى المؤتمر الحياة الجامعية من خلال حزمة من الإجراءات بهدف تمكين الطلاب ذوى الإعاقة من الاستفادة من الخدمات التعليمية والنشاطية والترفيهية المخصصة لهم وما تقوم به الجامعة من جهود لإتاحة الوصول المكانى الشامل لكافة مبانى الجامعة، بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات فى كافة المجالات والأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية.

وكذلك إعفاء جميع الطلاب فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من المصروفات الدراسية وتسليم الكتب مجانا، وكذلك الإقامة بالمدن الجامعية ،بالإضافة إلى مشروع الكتاب الصوتى من خلال تطبيق على التليفون المحمول للطلاب ذوى الإعاقة البصرية.

وفى إطار البرامج التوعوية تم اعتماد تدريس فصل فى مقرر حقوق الإنسان الذى يدرسه جميع طلاب الجامعة عن حقوق ذوى الإعاقة وخصائصهم، واعتماد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية العلمية تتعلق بخصائص ذوى الإعاقة من طلاب الجامعة وطرق التعامل معهم ، وغيرها العديد من التيسيرات والأنشطة والفعاليات الأخرى.