أطباء جامعة الزقازيق يجرون 28 عملية والكشف على 546 حالة بمستشفى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المديرية وجامعة الزقازيق يتم إيفاد أطباء من الجامعة للكشف الطبى وإجراء العمليات بمستشفيات المحافظة المختلفة ومن بينها مستشفى الغردقة العام.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان فى بيان له أنه أجرى اطباء كلية طب جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام 28 عملية جراحية منهم 18 عملية منظار جراحى خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر الحارى مابين عمليات استئصال مرارة بالمنظار واستئصال زائدة دودية بالمنظار واستئصال دوالى خصية بالمنظار وفتق إربى وسرى وإصلاح عيوب خلقية وشرخ شرجى بالمنظار الجراحى وورم الغدة النكافية، واستئصال أورام باليد والقدم و4 عمليات جراحة مسالك، و6 عمليات جراحة تجميل.

وأوضح أن أطباء الجامعة قاموا بالكشف الطبى على 546 حالة بالعيادات الخارجية، موضحا على تواجد أطباء جامعة الزقازيق بصفه مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى محافظة البحر الأحمر.