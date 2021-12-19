عشان تتجنب الصداع النصفى.. 7 حاجات لازم تعملها

نهير عبد النبى

الصداع النصفي واحد من أكثر أنواع الصداع انتشارا أسبابه عديدة، فبرد الشتاء قد يكون مسببا له وحتى الطقس الجميل ودفء الربيع يمكن أن يسببه، ولتجنب هذا الصداع وآلامه ليس من الضروري تناول الأدوية وإنما هناك طرق أخرى لمعالجته.

وحسب ما ذكره موقع بونته الألمانى فإن قلة النوم أو الجفاف قد يسببان الصداع النصفي، ولكن تغير الطقس السريع أيضا وخاصة في فصلي الربيع والخريف يسبب هذا النوع من الصداع، ويشكو كثيرون من الصداع حين تهب رياح دافئة، وتغير درجة الحرارة.

وهناك 7 نصائح يجب اتباعها لتجنب الاصابة بالصداع النصفى وهى:

1- تناول الطعام بانتظام وتجنب الأطعمة الدسمة والحلويات والخبز، واستبدالها بالخضروات والفواكه والأطعمة الصحية.

2- معالجة آلام الفك والأسنان التي يمكن أن تسبب صداعا نصفيا، والمتابعة بشكل دائم مع الطبيب المعالج.

3- الاعتدال في النوم، إذ ينصح بتجنب النوم لفترة طويلة أو قصيرة.

4- الأوكسجين أيضا يساعد في التغلب على الصداع النصفي وتجنب آلامه، لذا يمكن التنزه أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

5- تدليك وتدفئة الرقبة، فتقلص عضلاتها يمكن أيضا أن تكون أحد أسباب الصداع النصفي.

6- شرب فنجان قهوة، فهي تساعد على تدفق الدم في الدماغ.

7- شرب السوائل وخاصة الماء، ولكن احذر شرب الكحول الذي يمكن أن يسبب الصداع عوض التخلص والوقاية منه.