طلاب كلية التربية جامعة أسيوط يشاركون فى محو أمية 2638 مواطن

أسيوط هيثم البدرى

أعلنت جامعة أسيوط عن محو أمية 11246 مواطن خلال العام الجارى 2021 وحصول كلية التربية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى محو أمية الأفراد للدورة الثانية على التوالي.

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مواصلة إدارة الجامعة جهودها نحو المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية انطلاقاَ من دورها الرائد فى تحقيق خطة التنمية المستدامة و من أجل المشاركة فى خفض نسبة الأمية للمجتمع ،مؤكداَ أن محو أمية الأفراد وتعليم الكبار هو جزء أصيل من المنظومة التعليمية بالجامعة و الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المجتمعية والهيئة العامة لتعليم الكبار.

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم له من الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة حول مشاركة طلاب كلية التربية فى محو أمية2638 مواطن خلال دورة أكتوبر 2021 ليصل إجمالى ما قاموا بمحو أميتهم حوالى 11246 مواطن خلال العام الجارى 2021 ، و الذى يأتى انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على تفعيل دورها فى المشاركة مع الجهات المجتمعية لإعلان مصر بلا أمية تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، إلى جانب المتابعة الدورية مع شركاء الجامعة فى المشروع القومى لمحو الأمية و عقد الندوات التربوية و التثقيفية التوعوية داخل الجامعة و خارجها .

و أشار الدكتور عادل رسمى عميد كلية التربية إلى استمرار كلية التربية فى ريادتها وحصولها على المركز الأول بين الكليات على مستوى الجامعات المصرية فى محو أمية الأفراد للدورة الثانية على التوالى، مشيراَ إلى أنه للعام الثانى على التوالى تحصل كلية التربية على الكلية الأكثر عددًا فى محو أميه الدارسين على مستوى كليات الجامعات المصرية، موضحاَ نجاح طلاب الكلية فى المساهمة فى محو أمية 2638 مواطن خلال دورة أكتوبر 2021 فى مختلف مراكز محافظة أسيوط فاستطاعوا محو أمية 73 مواطن بمركز أبنوب ، و 180 مواطن بأبوتيج ، و 98 مواطن بالبدارى ، و 166 مواطن بالغنايم ، و 230 مواطن بالفتح ، و 469 مواطن بالقوصية ، و 82 مواطن بحى شرق بأسيوط، و 116 مواطن بحى غرب ، و 619 مواطن بديروط ، و 82 مواطن بساحل سليم ، و 96 مواطن بصدفا ، و 217 بمركز أسيوط ، و 210 ، بمركز منفلوط.