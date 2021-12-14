المكتب الثقافي بالسفارة الكويتية بالقاهرة يكرم نائب رئيس جامعة أسيوط

فريق المحافظات

كرم المكتب الثقافي بالسفارة الكويتية بالقاهرة ، الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب، وذلك تقديراً لمجهوداته في تعزيز العلاقات بين الجانبين ،موجهين الشكر إلى إدارة الجامعة عن ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة ورعاية الطلاب الوافدين من دولة الكويت ، و تذليل كافة العقبات التي تواجههم ،جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الميطرى المستشار الثقافي بالسفارة و الدكتور عبد المحسن القحطان المحلق الثقافي.



ومن جانبه أعرب الدكتور شحاتة غريب عن فخره و اعتزازه بهذا التكريم و الذي يأتي تأكيداَ على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين الدولتين المصرية والكويتية، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين الدارسين فى مختلف التخصصات بها وعلى العلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الشعبين المصري والكويتي والتى تشهد عدد من مجالات التعاون المشترك.







التكريم



جانب من التكريم



