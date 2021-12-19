اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:57 م
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طلاب تمريض سوهاج يحصدون المركز الأول فى مسابقة الرسم على الأسفلت .. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:23 م
طلاب تمريض سوهاج يحصدون المركز الأول فى مسابقة الرسم على الأسفلت .. صور طلاب تمريض سوهاج يحصدون المركز الأول فى مسابقة الرسم على الأسفلت
سوهاج محمود مقبول

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حصدت كلية التمريض بجامعة سوهاج،المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت والجدارية، التي نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، حيث قال أنه شارك في فعاليات المسابقة 16 كلية، مؤكداً أن نشاط الجوالة يتيح أمام الطلاب الفرصة للاستكشاف والبحث والاستمتاع بالعمل اليدوي، وذلك من خلال معرفتهم بالأدوات والخامات الفنية التي يتم التعامل معها.

 

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مثل تلك المسابقات تتضمن العديد من الأنشطة التي تساهم في تنمية شخصيات الطلاب بمختلف الجوانب البدنية، العقلية، الروحية، الاجتماعية والنفسية، وكذلك مساعدة الطلاب على إطلاق جميع حواسهم والكشف عن ميولهم ورغباتهم ومحاولة تنميتها.

 

وأضاف حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن المسابقة استمرت لمدة يومين، وقد حصل على المركز الأول كلية التمريض، والمركز الثاني كلية التربية النوعية، أما المركز الثالث فكان لكلية الحقوق.

ائط تم الإنتهاء منه وتزينه
ائط تم الإنتهاء منه وتزينه

 

رسومات على الجدار
رسومات على الجدار

 

طالبان بشاركان فى العمل
طالبان بشاركان فى العمل

 

اعضاء الفريق المشارك
اعضاء الفريق المشارك

 

رسومات انتهت
رسومات انتهت

 

الفريق أثناء الرسم على الجدران
الفريق أثناء الرسم على الجدران

 

الفريق الفائز
الفريق الفائز

 

أثناء العمل والرسم
أثناء العمل والرسم

 

الرسم على الجدران
الرسم على الجدران

 

احد الاعمال المشاركة فى المسابقة
احد الاعمال المشاركة فى المسابقة
ائط تم الإنتهاء منه وتزينه
ائط تم الإنتهاء منه وتزينه

 

رسومات على الجدار
رسومات على الجدار

 

طالبان بشاركان فى العمل
طالبان بشاركان فى العمل

 

اعضاء الفريق المشارك
اعضاء الفريق المشارك

 

رسومات انتهت
رسومات انتهت

 

الفريق أثناء الرسم على الجدران
الفريق أثناء الرسم على الجدران

 

الفريق الفائز
الفريق الفائز

 

أثناء العمل والرسم
أثناء العمل والرسم

 

الرسم على الجدران
الرسم على الجدران

 

احد الاعمال المشاركة فى المسابقة
احد الاعمال المشاركة فى المسابقة

 

 


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