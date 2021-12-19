طقس البحر الأحمر دافئ وسماء صافية وهدوء فى حركة الأمواج .. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع فيديو مباشر من علي أحد شواطئ مدينة الغردقة المفتوحة لرصد حالة الطقس وحركة الامواج في البحر الأحمر، اليوم الأحد، حيث شهدت حالة الطقس بالبحر الأحمر حالة من الهدوء والاستقرار.

وشهد طقس البحر الأحمر حالة من الدفئ مع سطوح الشمس وسماء صافية خالية من اي غيوم، فيما شهدت حالة البحر حالة من الهدوء في حركة الامواج وكذلك حركة الرياح. كما ابحر من ساعات الصباح الاولي الكثير من اللنشات السياحية المختلفة الي الجزر البحرية ومواقع الغوص المختلفة لممارسة الرياضات البحرية المختلفة منها الغوص والسنوركلنج وكذلك قضاء يوما علي شاطئ الجزر المختلفة منها الجفتون.

كان استقبل مطار الغردقة الدولي، أمس السبت 122 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 18 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.