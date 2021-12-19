صندوق الاستثمارات الروسى: نعتزم إمداد دول إفريقيا بلقاح "سبوتنيك V" مجانا

أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن موسكو قد تبدأ في إمداد دول القارة الإفريقية بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مجانا لمساعدتها في الحد من تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.
جاء ذلك خلال حوار لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" والذي جرى بثه اليوم الأحد.
وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، قال دميترييف: "إن أولى الصادرات قد تقدم إلى دول إفريقيا التي تواجه حاليا تفشي "أوميكرون" على نطاق واسع " .
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ألكسندر جينزبورج، مدير مركز جاماليا للأبحاث العلمية الذي طور "سبوتنيك V"، أن التطعيم بهذا اللقاح والجرعة الثالثة المعززة من لقاح "سبوتنيك-لايت" يمنح الحصانة التامة ضد "أوميكرون".
ورجح جينزبورج أن فاعلية التطعيم بلقاح "سبوتنيك" ضد متحور "أوميكرون" لا تقل عن 83 بالمائة، أي معدل مماثل لمدى فاعلية اللقاح الروسي ضد متحور "دلتا".
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