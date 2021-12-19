اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحة المنوفية: لا يمكن الجزم باستخدام "مواد البناء" المضبوطة فى صناعة الجبن قبل تحليلها

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:39 م
صحة المنوفية: لا يمكن الجزم باستخدام "مواد البناء" المضبوطة فى صناعة الجبن قبل تحليلها جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى
ماجد تمراز

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قال الدكتور فيصل رشاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إن واقعة "الجبنة" التي تم ضبطها، كانت بكميات كبيرة وصلت لـ 35 طنا من الجبن المصنع أو الجار تصنيعه والمواد الخام، وتم ضبطهم في مكان خاص بمدينة تلا، وكان بها علامات عفونة وروائح كريهة منبعثة منها، وتم الحصول على العينات المناسبة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "من ضمن المواد التي تم التحفظ عليها، كانت 5 "شكائر" مواد بناء، ولا يمكن الجزم أن تلك المواد يتم تصنيع الجبن منها، إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات التي تم ضبطها".

وقال: "هذه الواقعة تأتي في إطار مجهودات إدارة الأغذية وفريق الطب الوقائي بمحافظة المنوفية في ضبط سوق الطعام المصري في نطاق المحافظة".


المنوفية

محافظة المنوفية

الجبن

صناعة الجبن

صناعة الجبنة

مواد البناء

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