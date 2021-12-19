"صحة أسوان": تطعيم 57% من المستهدفين ضد شلل الأطفال باليوم الأول

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال نجحت خلال يومها الأول فى تطعيم نحو 144 ألفا و471 طفلا من إجمالى 252 ألفا و153 طفلا بنسبة تتراوح لـ57 %.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأطفال المستهدفين من التطعيم بالحملة هم البالغ أعمارهم من يوم حتى 5 سنوات، وتستمر الحملة حتى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم الاستعانة بـ1345 فرقة ثابتة ومتحركة لتجوب إدارات أسوان الصحية الستة. وأوضح مدير الطب الوقائى، إلى أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم بإدارة أسوان الصحية بلغ 44302 طفلا بنسبة 55 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة دراو الصحية بلغوا 12541 طفلا بنسبة 63 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة كوم أمبو الصحية بلغوا 35026 طفلا بنسبة 51 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة نصر النوبة الصحية بلغوا 9413 طفلا بنسبة 70 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة إدفو غرب الصحية بلغوا 25122 طفلا بنسبة 59 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة، وفى إدارة إدفو شرق الصحية بلغوا 18067 طفلا بنسبة 66 % من إجمالى المستهدفين بنطاق الإدارة.

وكانت انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم، الأحد بمحافظة أسوان وتستمر لمدة 4 أيام، تحت إشراف ومتابعة الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى، والدكتورة أسماء نصر، مسئول التطعيمات، وأحمد عاطف، مراقب التطعيمات.