سقوط أمطار على محافظة المنوفية.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ.. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا اليوم الأحد حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث يسود طقس سيئ على جميع أنحاء محافظة المنوفية، وشهدت معظم أنحاء المحافظة وجو بارد وهطول أمطار خفيفة على معظم أنحاءمحافظة المنوفية.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتى قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على الإستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التى ستتعرض لها البلاد.

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة. وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظه.