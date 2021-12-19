سفير مصر فى الكويت يبحث مع نائب رئيس الحرس الوطنى تعزيز العلاقات الثنائية

كتب أحمد جمعة

التقى السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، اليوم الأحد، نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك لبحث ومناقشة سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أكد السفير المصري خلال اللقاء - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - على متانة وخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتم استعراض أبرز مجالات التعاون ذات الاهتمام المُشترك. كما نقل السفير شلتوت تقدير مصر لدولة الكويت الشقيقة ولدورها الداعم لمصر خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد الشيخ أحمد نواف الأحمد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها بالغ الأثر على منطقة الوطن العربي، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.