رفع الإشغالات ومواجهة التعديات والاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تابع حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية تيسير الحركة المرورية وفرض الانضباط والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، حيث واصلت الوحدة حملاتها للقضاء على كافة إشغالات الطريق العام بشارع الإبراهيمية وعدد من شوارع المدينة، ورفع وإزالة التعديات على الأرصفة، وتطبيق القانون على المخالفين، بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة بمراجعة الإنارة بطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي، وصيانة كشافات الإنارة العامة بمداخل المدينة وطريق تلت/ كمن تلت ومدخل قرية الشقر، كما تم مراجعة معدات الحملة الميكانيكية والتأكد من جاهزيتها لمواجهة تغيرات الطقس، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وجميع الجهات المعنية .

وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية، تمكنت الوحدة المحلية بقرية الفنت من وقف تعديل في البناء بمنزل مقدم له تصالح بمساحة 180 مترا بزمام زرابي الحيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . فيما تم تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة بشارع الإبراهيمية وسماح الوجوه والثورة والشيخ غنيم والجمهورية والشرفاء وشارع الكروم ومنطقة الضرائب العامة وشارع البحر الأعظم وشارع مصرف مغاغة وطريق الفنية وشارع عماد الدين وشارع السلطان حسين وشارع بورسعيد ومصطفى كامل وسعد زغلول والترعة الفشنية وصلاح سالم والسد العالي، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية وتفريغ الحاويات، حيث تم توريد 130 طن من القمامة والنفايات لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي بسمسطا.