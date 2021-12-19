تطعيم شلل الأطفال .. محافظ بنى سويف : إستهداف 574 ألف طفل بالقرى والمدن

بنى سويف هانى فتحى

أطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ،من مركز صحة ثالث بندر بنى سويف،والتى تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد 19 وحتى الأربعاء 22 ديسمبر الجارى ،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، مكلفا وكيل وزارة الصحة الدكتور بإعداد بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل فى الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

أوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين فى الحملة يبلغ 573 ألف و946طفلاً وطفلة على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1573فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 متحركة ،مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بالإعلان والتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جهته أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى أن إستراتيجية العمل بالحملة،والتى تم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل بواسطة الفرق المتحركة والتى سيتم دعمها بالفرق الثابتة فى المواقع ذات التردد العالى للأطفال،وذلك خلال فترة الحملة التى تستمر على مدار 4 أيام متصلة، مؤكداً على أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

رافق المحافظ خلال إطلاق فعاليات الحملة:الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية، المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.