ذا صن: الملكة إليزابيث تطلب من الأمير وليام عدم قيادة الطائرة بنفسه مع أسرته

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الملكة إليزابيث حثت حفيدها الأمير وليام على التوقف عن قيادة طائرات الهليكوبتر مع أسرته لأنها "خائفة" من احتمال وقوع كارثة.

ووفقا للصحيفة، أجرت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا "عدة محادثات" مع وليام ، 39 عامًا ، وطلبت منه "التوقف عن الطيران بنفسه ، خاصة في الأحوال الجوية السيئة" وسط مخاوف من وقوع حادث قد يهدد تسلسل خلافة العرش.

وأوضحت الصحيفة أنه عادةً ما تمنع القواعد غير الرسمية كبار أفراد العائلة المالكة من السفر معًا ولكن تم تخفيف اللوائح منذ ولادة أطفال وليام ، مما يسمح للعائلة الشابة بقضاء المزيد من الوقت معًا.

ويقسم دوق كامبريدج وليام وزوجته كيت وأطفالهم جورج ، ثمانية أعوام ، شارلوت ، ستة أعوام ، ولويس ، ثلاثة أعوام ، وقتهم بين قصر كينسينجتون في لندن وأنمر كورت في نورفولك ، ويطيرون بانتظام لمسافة 115 ميلًا بين المنزلين.

ويعد الأمير وليام الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده تشارلز أمير ويلز ، بينما يحتل ابنه جورج المرتبة الثالثة في ترتيب الخلافة.

وقال مصدر مقرب من الملكة لصحيفة "ذا صن"، "أخبرت جلالة الملكة الأصدقاء المقربين ورجال الحاشية أنها تود أن يتوقف وليام عن الطيران بنفسه ، خاصة في الطقس السيئ ، لأن طائرات الهليكوبتر ليست وسيلة النقل الأكثر أمانًا. وهذا يبقي الملكة مستيقظة في الليل وهي قلقة للغاية لأسباب مفهومة."

وأضاف المصدر، إنها تعرف أن وليام طيار متمكن لكنها لا تعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة إلى الخمسة جميعًا لمواصلة الطيران معًا ولا يمكنها تخيل ما سيحدث. سيؤدي الأمر إلى أزمة دستورية.

أخبرت الملكة ويليام أنها قلقة من أنه ، مهما كان جيدًا كطيار ، يمكن أن يتعرض لسوء الأحوال الجوية والحوادث في أي وقت.

وتقول الصحيفة إن الملكة تسعد بالطريقة التي نجح بها وليام وكيت في مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة وتعلم أن النظام الملكي في أمان بأيديهما.

وقال المصدر "إنها تعتقد أن المستقبل مشرق معهما على رأس القيادة بعد تشارلز ، ولكن إذا حدث شيء له ولعائلته ، فهو أمر لا تستطيع حتى التفكير فيه".