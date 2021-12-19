اليوم السابع
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دراسة روسية تكشف فعالية لقاح سبوتنيك ضد متغير أوميكرون

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:00 م
دراسة روسية تكشف فعالية لقاح سبوتنيك ضد متغير أوميكرون لقاح سبوتنيك أجسامًا مضادة ضد أوميكرون
كتبت إيناس البنا

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أوضحت دراسة  معملية أولية أجراها مركز Gamaleya الروسي، أن لقاح Sputnik V و Sputnik Light دفعة واحدة فعالان ضد التهرب من اللقاح ومتغير أوميكرون .

أظهرت الدراسة أن Sputnik V يظهر نشاطًا عاليًا في تحييد الفيروس ضد متغير أوميكرون ومن المتوقع أن يوفر دفاعًا قويًا ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء.

أظهرت الدراسة التى نشرت على موقع " timesnownews"،  أن لقاح Sputnik V أيضًا انخفاضًا أقل بمقدار 3-7 مرات في نشاط تحييد الفيروس ضد متغير أوميكرون، كما أظهر Sputnik V أنه غير فعال بمقدار 11.8 مرة ضد المتغير، بينما أظهرت Pfizer انخفاضًا بمقدار 41 ضعفًا في الأجسام المضادة المتولدة وأظهرت Moderna انخفاضًا بمقدار 49-84 مرة.

وقال مركز الجمالية في بيان "أجريت الدراسة باستخدام مصل مع فترة أطول بعد التطعيم (أكثر من 6 أشهر بعد التطعيم) كمؤشر على حماية Sputnik V ، على عكس فترات الدراسة القصيرة لمنتجي اللقاحات الآخرين (12-27 يومًا لشركة Pfizer- "BioNTech و 28 يوما لمودينا".

علاوة على ذلك، فإن Sputnik Light كمعزز يزيد بشكل كبير من نشاط تحييد الفيروس ضد أوميكرون بناءً على الأمصال بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم.

أظهرت الدراسة أن نشاط تحييد الفيروس ضد أوميكرون بعد 2-3 أشهر من Sputnik Light المعزز أعلى منه ضد الفيروس من النوع البري بعد 6 أشهر من التطعيم Sputnik V.

وقال البيان إنه بناءً على البيانات ، فإن الفعالية المتوقعة لـ Sputnik V مع Sputnik Light المعزز ضد عدوى أوميكرون قد تكون أكثر من 80 %.

وقال البيان: "سبوتنيك لايت كمعزز يزيد بشكل كبير من نشاط تحييد الفيروس ضد أوميكرون على أساس الأمصال بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم وهو معزز عالمي للقاحات أخرى تحفز الجسم المضاد أقوى واستجابة الخلايا التائية".

أظهرت دراسة نشرتها مجموعة بحثية من المعاهد العلمية بما في ذلك معهد علم الفيروسات الطبية (فرانكفورت) أن 100 % من الأفراد الذين أعيد تطعيمهم باستخدام سبوتنيك لايت كمعزز طوروا أجسامًا مضادة محايدة ضد أوميكرون.

وقال المركز إن سبوتنيك و سبوتنيك لايت لم يرتبطا بآثار جانبية خطيرة نادرة مثل التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.


لقاح Sputnik Light

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متغير أوميكرون

لقاح سبوتنيك لايت

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