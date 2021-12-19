اليوم السابع
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خادمة تعترف بسرقة مسنة في القاهرة بأسلوب "المنوم"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:28 م
خادمة تعترف بسرقة مسنة في القاهرة بأسلوب "المنوم" سرقة منزل- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

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اعترفت خادمة بسرقة سيدة تعمل لديها في القاهرة، وذلك بعدما أعطتها عقاقير منومة وما أن فقدت الوعي، سرقت الشقة وهربت إلى الإسكندرية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بتضررها من إحدى السيدات تعمل لدى والدتها - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، والمسئولة عن رعايتها الصحية لقيامها بإعطاء والدتها جرعة زائدة من عقار دوائى "يستخدم لعلاجها" مما أدى إلى إستغراقها فـى النـوم، وفـور إفاقتـهـا إكتشـفت سـرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) من الشقة سكنها كائنة بذات العقار سكن المبلغة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهمة بشـقة كائنة بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها جزء من متحصلات الواقعة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية فتم حبسها.
 

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