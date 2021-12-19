حياة كريمة بالدقهلية.. تسليم موقع التضامن وتنفيذ المركز الطبى بقرية العيادية

الدقهليه شريف الديب

تواصل محافظة الدقهلية فى تنفيذ المشروعات بقرى مركز شربين ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتى تمثل تغيير واقع الحياة إلى نحو حياه أفضل لأهالى القرى بمناطق الأكثر احتياجا، والتى تشمل مركز ومدينة شربين ب26 قرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمحاسب طارق شكرى رئيس المركز.

وقام طه أبو العيش نائب رئيس المركز، و رشا فاروق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحصص، مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتسليم موقع التضامن الإجتماعى بقرية العياديه ورفع المساحات على الطبيعة، وتوقيع محاضر التسليم تيسيراً على المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة لجميع الفئات على أرض الواقع.

كما تفقدت رئيسة الوحدة المحلية لقرية الحصص مراحل التنفيذ والإنشاء للمركز الطبى الخدمى الشامل بقرية العياديه ، ومراعاه الالتزام بمواصفات العمل ؛ كما قامت مع قسم الإنارة برئاسة المركز بحملة شاملة للتيارات الكهربائية وصيانة وإصلاح للاعمدة الغير مضاءه والعوازل بقريتى الحصص والألف تيسيراً على المواطنين؛ ومتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بالقرية ونقل لتجمعات القمامة والأتربة أولا بأول وتمهيد الحركة المرورية.

كما تفقد طه أبو العيش نائب رئيس المركز سير العمل بالوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش ،و وبحضور الدكتور إبراهيم صابر شبكه رئيس الوحدة، و تم الإطمئنان على تيسير العمل ومراجعة رخص البناء الجديد؛ كما تم المرور على المؤسسات التعليمية بمبادرة حياة كريمة، وتفقد مراحل العمل بمدرسه العتل للتعليم الأساسى، ورفع كفاءة وتوسعة مدرسة كفر الأطرش الثانوية تيسيراً على طلاب القرية مع الزيادة السكانية وللحد من السفر للقرى البعيده؛ كذلك تم الإشراف على رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمع بالقريه ونقل 30 طن إلى المقلب العمومى بقلابشو.

كما تفقد على المغربى رئيس الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج استكمال تدعيم خط الطرد على الطريق 18 لربطها على المحطه القائمة للصرف الصحى بقرية رأس الخليج، وكذلك مد خطوط شبكات الصرف الصحى بعزبة زكى التابعة لقرية كفر الترعة الجديد لتدعيم المناطق الأكثر احتياجا بالقرية، كما تابع أعمال شد أعمدة صالة الأنشطة الرياضية بقرية برأس الخليج لتوفير الدعم الخدمى لجميع أهالينا داخل القرى وللأجيال القادمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة على أرض الواقع.