حياة كريمة بالدقهلية.. توسعة محطة معالجة الصرف بقرية الدبوسى

الدقهلية فريق المحافظات

تستمر أعمال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية وتطوير الريف المصرى وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، و التى تتضمن رفع قدرات البنية التحتية والأساسية المستهدفة، و داخل مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والتى تشارك ب 26 قرية فى المبادرة وبإشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تفقد المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، و عدد من نوابه عدد من المشروعات حيث تابع استكمال العمل لليوم الثانى على التوالى فى أعمال التوسعة لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقريه الدبوسى، لتوفير الصرف الصحى بالقرية، بشكل متكامل وربطها على المحطة القائمة؛ كما جارى الانتهاء و تسليم باقى الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة المنفذة للمشروع وإزالة كافة العقبات التى تعرقل التنفيذ، لرفع كفاءة الصرف الصحى بالقرية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين على أرض الواقع.

كما تابع على المغربى رئيس الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج، استكمال أعمال تدعيم شبكات الصرف الصحى بقرية رأس الخليج على الطريق 18 ، وتدعيم شبكات الصرف الصحى بعزبة زكى التابعة لقرية كفر الترعة الجديد، لتوفير الصرف الصحى والخدمى بالقرية بشكل متكامل وللمناطق الأكثر احتياجا بالقرى.

كما قام بمتابعة رفع المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومى بقلابشو، وتحميل 60 طن خلال فترة العمل، وذلك تحت إشراف رئيس المركز على أعمال التوسعة لموقع محطة معالجه الصرف الصحى بقرية الدبوسى.

كما تفقد الدكتور إبراهيم صابر شبكه، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش، استمرار لأعمال التشطيبات النهائية لوحدة الإسعاف، ومستشفى طب الأسرة الشامل للتأمين الصحي، والمجمعات الخدمية المتكاملة، لتوفير أوجه الرعاية الصحية والخدمية والاجتماعية لجميع المواطنين داخل القري؛ كما قام بالإشراف على رفع كفاءة النظافة ونقل تراكمات القمامة والأتربة بشوارع القرية والقرى التابعة للوحدة المحلية ونقلها جميعا إلى المقلب العمومى بقلابشو.