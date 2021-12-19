جنايات المنصورة تقضى بالسجن 3 سنوات لنجار اعتدى على فتاة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور وعضوية المستشار حسام محمود حشيش والمستشار أنس أسامة العبد وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي بمعاقبة إيهاب م س 29 سنة نجار مقيم بناحية قسم أول المنصورة، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، فى القضية رقم 8952 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1436 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، وذلك لاتهامه بالتعدى على فتاة.

وكانت التحريات قد كشفت أنه لعلم المتهم بتناول الفتاة العقاقير الطبية نظرا لحالتها المرضية والتى توهن من عزمها وقوتها، تسلل الأخير لها واعتدى عليها، واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة والذين أكدوا على صحة الواقعة، وجاءت تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي متطابقة مع حالة الفتاة، وتم إحالة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات.