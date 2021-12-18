جنايات المنصورة تقضى ببراءة 4 بينهم طالب من تهمة التنقيب عن الآثار

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية كل من المستشار حسام محمود حشيش ، والمستشار انس أسامة العبد ، وأمانة سر مسعد كمال الدين طة، وعصام محمد الدسوقي ، ببراءة ثلاث فلاحين وطالب بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية من تهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

ووجهت النيابة العامة لكل من ع ٠ م ٠ ر 32 سنة فلاح، ومقيم بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، وشقيقة ك ٠ م٠ ع 17 سنة، وعمهما ع٠ ر٠ 34 سنة فلاح، م ٠ ر 38 سنة فلاح والجميع مقيمون بذات العنوان لأنهم فى يوم 27 سبتمبر 2021 أجروا أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وحيازة أدوات فأس و3 كوريك المستخدمة في أعمال الحفر.

واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 1 ، 40 ، 42 الفقرة ثانية / 2 الآثار والمواد 1/ 1 ، 25 مكرر / 1 / ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019.

وأكد النقيب محمود أحمد شوقى معاون مباحث مركز ميت غمر أمام النيابة أنه تلقى بلاغا من أهالى القرية يفيد بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل الأرض حيازة المتهم الرابع بالانتقال تم ضبط المتهمين الثلاثة من الأول حتى الثالث بينما لاذ المتهم الرابع بالفرار.

وأكد راجى 35 سنة مفتش آثار بمنطقة آثار الدقهلية أنه بالمعاينة تبين وجود حفرة قطرها متر ونصف بعمق مترين ونصف فى نهايتها ممر بطول أربعة أمتار مؤدى إلى حفرة أخرى وتم العثور على بعض والشواهد الأثرية مثل كسر الفخار.