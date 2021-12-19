تقرير: استقالة وزير "بريكست" البريطاني بعد "إحباطه" من توجهات الحكومة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن وزير شئون "بريكست" البريطاني، اللورد ديفيد فروست، قدّم استقالته من منصبه لرئيس الحكومة، بوريس جونسون، بعد ما وصفه بالإحباط من توجهات الحكومة في عدد من الملفات.

ووفقا لما أفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، فقد قدّم اللورد فروست استقالته، قبل أسبوع، لكن جونسون أقنعه بالبقاء في منصبه حتى الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي "بارز" -لم تكشف هويته- أن استقالة وزير "بريكست" جاءت بسبب إحباطه من "الخطة ب" التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء "كورونا"، بالإضافة إلى خلفيات سابقة تتعلق بـ"الاستياء المتنامي" من ارتفاع الضرائب، والتكلفة الكبيرة للسياسات البيئية التي تتبناها الحكومة.