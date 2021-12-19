تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة مطروح واستمرارها "أون لاين"

مطروح - حسن مشالي

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب غدًا الإثنين 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين، وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، عن حالة الطقس البارد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، وانخفاض درجات الحرارة مع انتشار السُحُب الكثيفة وفرص سقوط أمطار.

وشهدت محافظة مطروح اليوم الأحد، نشاط للرياح الباردة، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة، على كافة الأنحاء. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بمد تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، باستمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت صباح اليوم الاحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.