اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:48 ص
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تعرف على مواصفات ملصق إعلان أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس"

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:23 ص
تعرف على مواصفات ملصق إعلان أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" معرض سيارات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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يتابع جهاز حماية المستهلك مدى التزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.
 
- على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه وأن مخالفة قرار الجهاز في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
 
- مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة
 
- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل "
 
- نوع المطبوعة(ملصق ملون )
 
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة 
 
- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار 
 
يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة— المواصفات "
- يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم 
 
- يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة
 
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات 
 
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب 
 
 
 
 
 

حماية المستهلك

ملصق إعلان أسعار السيارات

ظاهرة الأوفر برايس

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