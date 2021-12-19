تعرف على مواصفات ملصق إعلان أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس"

يتابع جهاز حماية المستهلك مدى التزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.
- على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه وأن مخالفة قرار الجهاز في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.
- مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة
- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل "
- نوع المطبوعة(ملصق ملون )
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة
- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار
يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة— المواصفات "
- يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم
- يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب
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