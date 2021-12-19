استهداف تطعيم 788 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام وتستهدف تطعيم الأطفال "من عمر يوم وحتى 5 أعوام حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين 788 ألف و792 طفلا وطفلة على مستوى 13 إدارة صحية من خلال 2554 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة منها 272 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الصحية ومواقف التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق) و2282 فرقة متحركة فضلاً عن توفير جميع التطعيمات اللازمة لتنفيذ الحملة والتي يبلغ عددها حوالي 985991 جرعة تطعيم تقريباً.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء بالتنويه والإعلان عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن استراتيجية العمل بالحملة التي بدأت اليوم الأحد 19 وتستمر حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.