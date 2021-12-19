تطعيم شلل الأطفال.. انطلاق 1874 فرقة ثابتة ومتحركة للتطعيم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انطلقت اليوم تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أولى فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، على أن تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 22 ديسمبر الجارى لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال والنهوض بالصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انتظام العمل بكافة المراكز والوحدات الصحية وطب الأسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال من خلال تجهيز (1874) فرقة ثابتة ومتحركة من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، موضحاً أن إجمالي عدد المستهدفين من الحملة 676 ألفا و882 طفلا، وسيتم العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وأكد أن التطعيم آمن وبالمجان وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم باستخدام الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ ، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وطرق مكافحة العدوى حفاظا على الصحة العامة ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا على صحة أبنائهم، مؤكداً حرصه على متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف ، ومشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة بتكاتف كافة الجهود والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الحملة.