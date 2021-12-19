تطعيم شلل الأطفال.. استهدف مليون طفل بمحافظة البحيرة من عمر يوم لـ5 سنوات

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة 4 أيام، حيث يبدأ التطعيم من الساعة 8 صباحاً حتى 5 عصراً، للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأكد المحافظ أن التطعيم آمن ومجاني ويتم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة التي تستهدف تطعيم مليون و100 ألف و359 طفلا بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال وذلك من خلال مشاركة 2998 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحي بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 390 طبيبا و290 مشرفا من المديرية والإدارة لتنفيذ الحملة .

كما أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن استراتيجية الحملة ترتكز على استمرار التطعيم من منزل إلى منزل لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.