تضامن الإسكندرية: صرف مساعدات الإعاشة وحصر خسائر الممتلكات بعقار محرم بك

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، توجه مسؤل الإغاثة بالمديرية وعبد الحليم عبد الحميد مدير إدارة وسط وسعيد يوسف معاون المديرية إلي موقع عقار محرم بك الذى تعرض للانهيار أمس.

وذلك بناء علي الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار من الداخل بالعنوان 16 ش الكرماني متفرع من عرفان بولينو محرم بك التابع لحي وسط.

وذلك بناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حيث تم توجه فريق الإغاثة المكون من مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية وعبد الحليم عبد الحميد مدير إدارة وسط وسعيد يوسف معاون المديرية ،الي موقع البلاغ للمعاينة حيث تبين ان العقار مكون من أرضي ودور واحد علوي ويقيم بالعقار أربعة أسر في حجرات بنظام السكن المشترك وانهيار أسقف العقار الخشبية من الداخل.

وتم عمل الابحاث الاجتماعية للأسر المتضررة من خلال وحدة بوالينو الاجتماعية واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة وحصر خسائر الممتلكات.

كما تم توزيع بطاطين من مخازن المديرية ووجبات غذاء من احدى الجمعيات الخيرية علي الأسر المتضررة.