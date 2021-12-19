تساقط كثيف للثلوج يعطل حركة المرور في اليابان .. فيديو

كتب إيهاب محمد

حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من حدوث اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي بسبب استمرار تساقط الثلوج بكثافة على طول ساحل بحر اليابان.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية في اليابان إلى أن تساقط الثلوج سيزداد كثافة هذا السبت بسبب نمط الضغط الشتوي القوي وظهور كتلة هوائية باردة وسيصل ارتفاع الثلوج إلى 55 سنتيمترا في بلدة شينانو بمحافظة ناجانو و52 سنتيمترا في مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو.

ووفقا لموقع "يورو نيوز" من المتوقع أن يبلغ تساقط الثلوج ذروته في فترة ما بعد الظهر، ولكن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع حتى الأحد بالمناطق المتاخمة لبحر اليابان.

في واقعة أخرى تخص اليابان، قال وزير الشئون الداخلية والاتصالات الياباني ياسوشي كانيكو اليوم الأحد، إن الحريق الذي اندلع في عيادة للطب النفسي بمدينة أوساكا اليابانية منذ أيام دفع السلطات إلى إجراء تفتيش عاجل لمباني مماثلة لا تحتوي على وسائل الآمان اللازمة ضد الحرائق.

وأضاف كانيكو، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، أنه بناء على التحقيقات الجارية والأضرار الناجمة عن حريق العيادة، يُعتقد أن الحريق اندلع بالقرب من الدرج وهو طريق الهروب الوحيد، إلا أنه كان مغلق أمام الضحايا .

وأوضح أنه تم توجيه إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليابان لتفقد حوالي 30 ألف مبنى تجاريا متعدد الطوابق ولا يوجد بها سوى درج واحد فقط.

وكان المتسبب في الحريق قد دخل عيادة بالطابق الرابع في مدينة أوساكا الغربية يحمل كيسًا مليئًا بسائل اشتعلت فيه النيران بعد أن أشعله بالقرب من مدفأة؛ ما أودى بحياة 24 شخصًا الأسبوع الماضي.

وقالت التقارير إن المشتبه به، البالغ من العمر 61 عامًا، والذي كان مريضًا يتعالج في العيادة، أصيب في الحادث ويعالج في حالة حرجة بالمستشفى.