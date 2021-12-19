تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية البنك التجاري الدولي (مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، السويدي إليكتريك، حديد عز، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للاتصالات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ابن سينار فارما، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13960 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4599 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3182 نقطة.

قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، لحين الرد على استفسارات البورصة حول ما يفيد اطلاع مراقب الحسابات على شهادات الارصدة البنكية للبنوك التي تتعامل معها الشركة رداً على الملاحظة التي أشار إليها في تقريره، تفاصيل الأصول المستخدمة في مزاولة النشاط الرئيسي للشركة والمسئولة عن تحقيق الإيرادات للشركة في ضوء تركز الأصول الثابتة للشركة في أثاث ومفروشات وتجهيزات وتركيبات وأجهزة كومبيوتر وأجهزة كهربائية، تفاصيل المبيعات المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، لخلو الإيضاحات المتممة من أي إيضاح خاص بها، فضلاً عن كونها قد تحققت خلال آخر 3 أشهر من تلك الفترة، وارتفاع قيمتها إلى 2.85 مليون جنيه مقارنة بنحو 71.5 ألف جنيه عن الفترة المنتهية في 30/9/2020.

وضمت الأسباب كذلك تفاصيل بند جارى المساهمين البالغ قيمة 1,222,842 جنيه التي ظهرت ضمن بند الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى الذي ظهر لأول مره في نهاية ديسمبر 2020، أسباب عدم تفعيل نشاط الاستثمار العقاري بالرغم من افتتاح الشركة لفرع لها في القطامية – القاهرة في 9 /12/ 2019 للقيام بأعمال المقاولات، بالإضافة إلى عدم تأثر القوائم المالية السنوية و الدورية بأي نشاط ناتج عن هذا الفرع حيث بلغت إيرادات الشركة في نهاية ديسمبر 2020 مبلغ 193,500 جنيه مقارنه بعدم تحقيق أية إيرادات عن النصف الأول 2021.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، بالم هيلز للتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، 40 ألف سهم، مليون سهم، 36 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك كريدي أجريكول مصر، النعيم القابضة للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد 16207 سهم، 479.8 ألف سهم، 15.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1666 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 82 ألف سهم، 705 ألف سهم، 669.4 ألف سهم، 792 ألف سهم، 404 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 6450 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة البدر للبلاستيك 17 ألف سهم.

أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 100 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.11% من أسهم رأس المال.

وأعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، شراء المساهمة منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 133 ألف سهم بسعر 14.1801 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 6.64% إلى 4.37%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، موافقة مجلس الإدارة على عرض شركة أم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية، لشراء حصة غير حاكمة من أسهم الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد حتى 26.21%، وذلك بعدما بلغ متوسط سعر إقفال الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على العرض وبلغ حوالي 4.46 جنيه، كما أن سعر عرض الشراء الاختياري يزيد بنسبة 14% عن متوسط سعر إقفال الشركة خلال الستة أشهر السابقة على العرض وكذلك يزيد بنسبة 12% عن متوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على العرض.

في سياق آخر قالت شركة البدر للبلاستيك، إن الشركة تدرس جدوى زيادة رأس المال من 11.475 مليون جنيه إلى 114.750 مليون جنيه، والزيادة سيتم توجيهها إلى الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمصنع الجديد بالمنطقة الصناعية الرابعة ببرج العرب، وسيتم الإفصاح عن قرار مجلس الإدارة وفقًا لما ستفسر عنه دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الزيادة وكيفية تمويل الزيادة في حينه، كما أنها لم تنتهي من دراسة الجدوى واستلامها حتى الآن.

كما أعلن بنك الكويت الوطني-مصر، موافقة الجمعية العامة غير العادية على شطب قيد أسهم البنك من البورصة شطبًا اختياريًا، واعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي تحدد القيمة العادلة للسهم والذي تبلغ قيمة السهم به 20.03 جنيه، مع فتح حساب أسهم الشطب، وشراء المتضررين والمعترضين على قرار الشطب.