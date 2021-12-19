تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة العاشر.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

دشن الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك ، كنيسة السيدة العذراء مريم، بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وذلك بمشاركة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب جوزيف زكريا، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن اليوم أيضًا تقديم بعض أبناء الكنيسة، لنوال الدرجات الشماسية الصغرى، بالإضافة إلى الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الكنيسة، وكذلك الاحتفال بأول معمودية تتم في الكنيسة بيد نيافة الأنبا دانيال لطفي.

وشارك فى الاحتفال عدد من كهنة، وشمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي، وكورال صوت السلام بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية.