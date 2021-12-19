اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:27 م
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الكنيسة الكاثوليكية تنظم احتفالا للتوعية باليوم العالمى لذوى الهمم بالإسكندرية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:04 م
الكنيسة الكاثوليكية تنظم احتفالا للتوعية باليوم العالمى لذوى الهمم بالإسكندرية جانب من الاحتفالية
كتب ــ محمد الأحمدى

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ذكرت صفحة كاريتاس مصر، التابعة للكنيسة الكاثوليكية ، أنه تحت إشراف الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس- مصر بالإسكندرية، وبمشاركة أعضاء المركز، وأبناء ذوي القدرات الخاصة، وفي إطار التوعية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظم المركز احتفالية، بالصالة المغطأة بالنادى الأولمبي بالإسكندرية.
 
وجاءت الاحتفالية بمشاركة العديد من المراكز، والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة بالاسكندرية. 
 
وتضمن اليوم، موكبًا فرعونيًا، جسده أبناء ذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الفنية، والاستعراضية، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة بالإسكندرية، بجانب العديد من الفقرات الأخرى فى جو تسوده المودة والأمل. 
 
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الكنيسه الكاثوليكيه

جمعيه كاريتاس

ذوى الهمم

اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصه

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