تحرير 15 محضرا وتطهير 37 منشأة فى حملة تفتيشية بالمحلة الكبرى

الغربية مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف ومتابعة اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالمرور على الوحدات المحلية لمتابعة التزام الورش بقرار الغلق في الـ 6 مساء.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 2 شيشة وإعدام 50 كوب زجاجي وتحرير 2 محضر غلق لمقاهي مخالفه للإجراءات الاحترازية. وفي ذات السياق قامت اللجنة بمتابعة التزام الورش والمحلات التجارية بأعمال الغلق في المواعيد الرسمية، حيث تم خلال أعمال الحملة تحرير 13 محضر متنوع (5 محاضر عدم ارتداء كمامة، 3 محاضر إشغال طريق، 5محاضر نظافة) كما تم تطهير وتعقيم (33 مسجد، 2 وحدة محلية، 2 وحدة صحية، وعدد من الشوارع بقرى المركز)، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص منع دخول المصالح الحكومية بدون شهادة تلقى لقاح كورونا.