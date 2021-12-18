حى ثان المحلة ينفذ حملة نظافة صباحية لرفع تراكمات القمامة

الغربية - عادل ضرة

نفذ حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس الحي حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة لرفع المخلفات من الشوارع والميادين بجانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات من نقاط التجميع.

واستهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلى المقلب العمومي للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للحي.

ووجه رئيس الحي بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية لإظهار جمال المدينة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة والمعيشة في بيئة صحية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.