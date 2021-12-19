تجديد حبس عاطل وطليقته لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل وطليقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بعد كسر بابها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على باقى المسروقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور لقسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة بعض محتوياتها كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، واسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وطليقته.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهما وبمواجهتهما أعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ مستغلاً عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة المشار إليها وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هارباً، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة، وضبط جزء من المسروقات مخفى لدى المتهمة الثانية "سيئة النية"، وبمواجهتها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على إحتياجتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.