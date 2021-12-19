اليوم السابع
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بدء مؤتمر وزارة التضامن حول جدوى الاستثمار الاجتماعى بالأشخاص ذوى الإعاقة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:29 ص
بدء مؤتمر وزارة التضامن حول جدوى الاستثمار الاجتماعى بالأشخاص ذوى الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزارة التضامن الاجتماعى حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وومثلى الوزارات المعنية ، والجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
 
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها "جدبوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة "، والمحور الثاني يناقش "توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري" ،أما المحور الثالث فيتناول "ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة".

التضامن

حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

الاستثمار الاجتماعىُ لذوى الاعاقة

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