اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:50 ص
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التضامن تستعرض اليوم آليات الاستثمار الاجتماعى في الأشخاص ذوى الإعاقة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:30 ص
التضامن تستعرض اليوم آليات الاستثمار الاجتماعى في الأشخاص ذوى الإعاقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تعقد وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا  حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.


ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها " جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة " والمحور الثاني يناقش "توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري" ،أما المحور الثالث فيتناول " ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة "

 


التضامن

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الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة

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